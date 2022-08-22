Petrol
95.48
-1.28%
Euro
18.1862
0.17%
Dolar
18.1222
0.20%
Altın
1.015
-0.05%
Borsa
302
-0.01%
Bitcoin
394.617
1.00%
BTXN Coin
5.66
-0.70%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Karavanda talep patlaması yaşanıyor

    Koronavirüs sonrasında izole bir tatil seçeneği olarak dikkat çeken karavan, iki yıllık sürecin ardından kalıcı bir tatil aracına dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karavanda talep patlaması yaşanıyor

    Kiralama yoluyla karavan kullanımı ile yeni tanışanlar, şimdi kendilerine ait bir araç alma yoluna gidiyor. Karavan üretimi ve talebi aynı hızla artmaya devam ediyor.

    Talep patlaması yaşanıyor

    Karavanlarda talep patlaması yaşanıyor. Satışlarını 4 katına çıktığını beyan eden karavan üreticileri, yoğun talebe yetişemiyor.

    Bir yıl sonraya gün veriliyor

    Üreticiler, talep fazlalığından dolayı daha önce iki-üç ayda teslim ettikleri bir karavanın en erken 1 yılda teslim edilebildiğini kaydetti.

    karavan

    Karavan fiyatları özelliklerine göre değişiyor

    Piyasada büyüklük, işlev, içinde bulunan ekipmanlar gibi faktörlerle karavanların fiyatları da değişiklik gösteriyor. Bazı karavanlar sadece gövdeden oluşurken bir çekici sayesinde yol alıyor. Bazı karavanlar ise sürücü kısmı ile birlikte bir bütün olarak hareket ediyor.

    Karavanın üzerinde ekipman eki varsa fiyatı daha da artıyor

    Bazı karavanların üzerinde çadır için ek alanlar, bisiklet ya da başka ekipmanlar için bagaj ekleri var. Karavanın kendinden orijinal tentesi olması da fiyatı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

    Piyasadaki karavanlar 100 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor.

    karavan

    Karavan ihracatı başladı

    Karavanların, Türkiye’de satışları katlanırken ihracatı da büyüyor. Ülkemizde hızla gelişen bu genç sektör kaliteli üretim, çeşitlilik ve tasarım avantajıyla 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörde son 2 yılda üretici sayısı da 5 katına çıkarak 280'e ulaştı.

    karavan


    İlginizi Çekebilir

    Düzce'de motorsikletli düğün konvoyu
    Yaşam

    Düzce'de motorsikletli düğün konvoyu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
    Gündem

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Görüş Bildir