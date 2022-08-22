Karavanda talep patlaması yaşanıyor

Koronavirüs sonrasında izole bir tatil seçeneği olarak dikkat çeken karavan, iki yıllık sürecin ardından kalıcı bir tatil aracına dönüştü.

Kiralama yoluyla karavan kullanımı ile yeni tanışanlar, şimdi kendilerine ait bir araç alma yoluna gidiyor. Karavan üretimi ve talebi aynı hızla artmaya devam ediyor.

Talep patlaması yaşanıyor

Karavanlarda talep patlaması yaşanıyor. Satışlarını 4 katına çıktığını beyan eden karavan üreticileri, yoğun talebe yetişemiyor.

Bir yıl sonraya gün veriliyor

Üreticiler, talep fazlalığından dolayı daha önce iki-üç ayda teslim ettikleri bir karavanın en erken 1 yılda teslim edilebildiğini kaydetti.

Karavan fiyatları özelliklerine göre değişiyor

Piyasada büyüklük, işlev, içinde bulunan ekipmanlar gibi faktörlerle karavanların fiyatları da değişiklik gösteriyor. Bazı karavanlar sadece gövdeden oluşurken bir çekici sayesinde yol alıyor. Bazı karavanlar ise sürücü kısmı ile birlikte bir bütün olarak hareket ediyor.

Karavanın üzerinde ekipman eki varsa fiyatı daha da artıyor

Bazı karavanların üzerinde çadır için ek alanlar, bisiklet ya da başka ekipmanlar için bagaj ekleri var. Karavanın kendinden orijinal tentesi olması da fiyatı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasadaki karavanlar 100 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor.

Karavan ihracatı başladı

Karavanların, Türkiye’de satışları katlanırken ihracatı da büyüyor. Ülkemizde hızla gelişen bu genç sektör kaliteli üretim, çeşitlilik ve tasarım avantajıyla 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörde son 2 yılda üretici sayısı da 5 katına çıkarak 280'e ulaştı.