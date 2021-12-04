Karavanlarda ÖTV indirimi sektörü büyütecek

Koronavirüs salgını ile birlikte gelişen izole yaşam ve alternatif tatil hedefi karavanlara ilgiyi artırdı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Mecliste Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45'e indirmişti.

ÖTV oranın, yüzde 45'e indirilmesi ve pandemiyle hareketlenen karavan sektörüne yatırımlar arttı.

ÖTV'NİN DÜŞMESİ TALEP PATLAMASINA YOL AÇTI

Motorlu karavanlarda ÖTV oranını yüzde 45’e indirmesiyle karavan satış ve kiralama sektöründe talep patlaması yaşandığını belirten turizmci Tarık Irmak, ÖTV indiriminin Türk karavan sektörünün sanayileşmesi ve büyümesi yolunda önemli bir adım olduğu görüşünü paylaştı.

Sektör temsilcileri yeni bir düzenleme ile motorlu karavanlarda ÖTV oranı yüzde 15’e düşürülmesini diegetiriyor.ÖTV'nin ikinci kez indirilmesi halinde karavanın sanayisi ve turizmi 2-3 kat büyüyeceğini belirtti.

TÜRKİYE’DEKİ ÇEKME VE MOTOKARAVAN SAYISI 7 BİN 991

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde 6 bin 744'ü çekme bin 247'si motokaravan olmak üzere tescilli karavan sayısının 7 bin 991. İlgili raporda, bu sayının Türkiye ile benzer ülkeler olan Portekiz'de 28 bini, İspanya'da ise 300 bini bulduğu belirtiliyor.