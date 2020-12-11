Karbon emisyonları dünyada rekor seviyede azaldı

Bir araştırma, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu, özellikle ulaşımın azalmasına paralel olarak karbon emisyonlarının, 2020’de yüzde 7 ile rekor düzeyde gerilediğini gösterdi.

Karbon salınımı, tüm dünyayı yakından ilgilendiren yüzyılımızın bir sorunu. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile sosyal yaşam kısıtlanınca salınım da geriledi.

İngiltere’de East Anglia Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi’nin ortak yaptığı araştırma olan "Küresel Karbon Projesi"nin sonuçlarına göre, karbon emisyonları, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle alınan önlemler ile ulaşım faaliyetlerinin azalmasının etkisiyle rekor seviyede geriledi.

KARBON EMİSYONLARI BU YIL YÜZDE 7 AZALMA GÖSTERDİ

Karbon emisyonları bu yıl 2 milyar 4 milyon ton düşüşle 2019 yılına göre yüzde 7 azaldı. Araştırmacılar, düşüşe en büyük etkenin ulaşım olduğunu belirterek bu yıl daha fazla insanın evde kalması, araba ve uçakla daha az seyahat etmesi nedeniyle emisyonların düştüğünü ifade etti.

NİSAN AYINDAKİ AZALIŞ YÜZDE 17’YE KADAR ÇIKTI

System Science Data dergisinde yayınlanan araştırmada, karantinaların başladığı Nisan’da karbon emisyonlarında günlük yüzde 17 düşüşün yaşandığı, sonrasında ise 2019 seviyelerine yeniden yükseldiği belirtildi.

“2021’DE YENİDEN YÜKSELEBİLİR”

Karbon emisyonlarının 2021’de ve pandemi sona erdiğinde yeniden yükselebileceğine dikkat çeken araştırmacılar, hükümetleri uyardı.

Araştırmacılar, hükümetleri iklim değişikliğiyle mücadele eden politikaları uygulamaya ve temiz enerjiye geçişe öncelik vermeye çağırdı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ABD’DE YAŞANDI

Karbon emisyonlarında en büyük düşüş yüzde 12 ile ABD’de yaşanırken onu yüzde 11 ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yüzde 9 ile Hindistan ve yüzde 1,7 oranı ile Çin takip etti.

“KISITLAMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ÇÖZÜM DEĞİL”

East Anglia Üniversitesi'nden iklim bilimci Corinne LeQuere, koronavirüs nedeniyle yaşanan kapanmaların iklim değişikliğiyle mücadelenin bir yolu olmadığını vurgulayarak, “Emisyonlardaki sürekli düşüşler için tüm unsurlar henüz yerinde değil bu nedenle yavaş yavaş 2019 seviyelerine geri çıkıyor." açıklaması yaptı.