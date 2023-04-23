Karbon yakalama teknolojileri zayıf çıktı SEFiA, karbon yakalama teknolojilerini mercek altına aldı. Bu teknolojilerin amacına hizmet ederken, kullandığı enerji nedeni ile amacının tersine bir sarfiyat yaptığı raporlandı.

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Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), karbon yakalama teknolojilerinin fosil yakıt kullanımını desteklediği ortaya serildi.

Karbon yakalama teknolojilerinin yeşil dönüşümü desteklemesi beklenirken, dönüşümde gecikmeye yol açtığını ortaya koyan bir rapor yayınlandı.

SEFİA tarafından hazırlanan "CCUS/CCS Projeleri Gerçekten İklim Dostu mu?" başlıklı raporda, karbon yakalama teknolojilerine dair literatürdeki analizler derlendi.

Buna göre, söz konusu teknolojilerin iklim dostu olmaktan ziyade daha fazla petrol ve gaz üretmek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

"Yakalanan karbondioksitin tükenmiş petrol alanlarına taşınıyor"

Raporda, tüm karbon yakalama teknolojileri içinde yüzde 73 pay sahibi CCUS (karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri) ile yakalanan karbondioksitin tükenmiş petrol alanlarına taşındığı ve daha fazla petrol çıkarmak amacıyla yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Karbon yakalama teknolojilerinin karnesi: Kısıtlı hacim, teknik problemler ve yüksek maliyet

Rapora göre, CCUS mevcut karbon yakalama kapasitesi toplam küresel emisyonların ancak yüzde 0,1'ini karşılıyor.2000'den bu yana incelendiğinde, enerji santrallerindeki karbon yakalama kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'ının uygulama aşamasında "teknik kısıtlara bağlı olarak" başarısız olduğu ya da uygulama öncesinde askıya alındığı görülüyor.