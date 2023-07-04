KARDEMİR'de 300 işçi alımı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alımının yapılacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ü için başvuru süreci başladı. Yıl sonuna kadar KARDEMİR'e 600 işçi alımı tamamlanacak.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs mesajında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na (KARDEMİR), 600 işçi alınacağını açıklamıştı.

Alınacağı açıklanan işçilerden 300'ünün alımının ağustos ayında yapılacağı internet sitesi üzerinden duyuruldu.

KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin açıklama yaptı.

300 mavi yaka personel

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.

Başvurular 23 Temmuz'a kadar yapılmalı

Ağustos ayı itibariyle elektrik, makine ve genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı: