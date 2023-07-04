KARDEMİR'de 300 işçi alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs mesajında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na (KARDEMİR), 600 işçi alınacağını açıklamıştı.
Alınacağı açıklanan işçilerden 300'ünün alımının ağustos ayında yapılacağı internet sitesi üzerinden duyuruldu.
KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin açıklama yaptı.
300 mavi yaka personel
Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.
Başvurular 23 Temmuz'a kadar yapılmalı
Ağustos ayı itibariyle elektrik, makine ve genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz itibarıyla İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak. Adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor.