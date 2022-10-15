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- Karikatür sanatçısı Yaşar Tosun yaşamını yitirdi
Karikatür sanatçısı Yaşar Tosun yaşamını yitirdi
Uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun'un, akciğer kanseri sebebiyle 1 aydır tedavi gördü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
- 15.10.2022 - 14:55
- Güncelleme : 15.10.2022 - 15:02
Uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun, 76 yaşında akciğer kanseri sebebiyle dün, tedavi gördü hastanede hayatını kaybetti.
Bir aydır hastanede tedavi görüyordu
Kocaelili Yaşar Tosun'un akciğer kanseri sebebiyle bir aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Gençliğini Gölcük’ün Yazlık beldesinde geçiren sanatçının ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Birçok ulusal gazetede karikatüristlik yaptı
Birçok ulusal gazetede karikatüristlik yapan Tosun, şehir tiyatrolarına girerek çocuk oyunlarında da rol aldı.
Sanatçının ödülleri var
İHA'nın haberine göre, 1966 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlene portre karikatür çizme yarışmasına katılan Tosun, 21 saniyede çizdiği portre karikatür ile ikincilik ödülünü kazandı.