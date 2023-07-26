Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek isimler "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

"Ekonomi" konulu uluslararası toplantılarda hangi yetkilinin hangi ülkelerdeki toplantılara başkanlık edeceğine dair bir karar verildi.

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Böylece "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler netleşti.

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edecekler belirlenmiş oldu.

Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri

Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:

ADI VE SOYADI / UNVANI / ÜLKELER

Cevdet Yılmaz / Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan

Yılmaz Tunç / Adalet Bakanı

Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo

Mahinur Özdemir Göktaş / Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal

Vedat Işıkhan / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya

Mehmet Özhaseki / Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam

Alparslan Bayraktar / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya

Osman Aşkın Bak / Gençlik ve Spor Bakanı

Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya

Mehmet Şimşek / Hazine ve Maliye Bakanı

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman

Ali Yerlikaya / İçişleri Bakanı

Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda

Mehmet Nuri Ersoy / Kültür ve Turizm Bakanı

Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan

Yusuf Tekin / Milli Eğitim Bakanı

Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka

Yaşar Güler / Milli Savunma Bakanı

Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen

Fahrettin Koca / Sağlık Bakanı

Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone

Mehmet Fatih Kacır / Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan

İbrahim Yumaklı / Tarım ve Orman Bakanı

Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda

Ömer Bolat / Ticaret Bakanı

Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün

Abdulkadir Uraloğlu / Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta