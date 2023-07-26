"Ekonomi" konulu uluslararası toplantılarda hangi yetkilinin hangi ülkelerdeki toplantılara başkanlık edeceğine dair bir karar verildi.
Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
Böylece "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler netleşti.
Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edecekler belirlenmiş oldu.
Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri
Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:
ADI VE SOYADI / UNVANI / ÜLKELER
Cevdet Yılmaz / Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
Yılmaz Tunç / Adalet Bakanı
Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
Mahinur Özdemir Göktaş / Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
Vedat Işıkhan / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
Mehmet Özhaseki / Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
Alparslan Bayraktar / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
Osman Aşkın Bak / Gençlik ve Spor Bakanı
Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
Mehmet Şimşek / Hazine ve Maliye Bakanı
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
Ali Yerlikaya / İçişleri Bakanı
Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
Mehmet Nuri Ersoy / Kültür ve Turizm Bakanı
Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
Yusuf Tekin / Milli Eğitim Bakanı
Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
Yaşar Güler / Milli Savunma Bakanı
Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
Fahrettin Koca / Sağlık Bakanı
Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
Mehmet Fatih Kacır / Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
İbrahim Yumaklı / Tarım ve Orman Bakanı
Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
Ömer Bolat / Ticaret Bakanı
Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
Abdulkadir Uraloğlu / Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta