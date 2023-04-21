Kars, Ramazan Bayramı'na karlı ve sisli girdi

AA
Kayak merkezi bulunan noktalardan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kar etkili oldu.
Yöneye özgün sarıçamlar ve çiçekler karla kapladı.
İlçede sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.
Kar yağışı ve sis
Şarıkamış'ta gece aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışı ve sise bıraktı.
Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Handere köyü ve 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi kar nedeniyle beyaza büründü.
Görüş mesafesi sadece 20 metre
Sarıçamlar, çiğdem ve sarı çiçekler karla kaplandı, sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.
Yaban hayvanlarından yiyecek arayan tavşan ve ağaçkakan, kameraya yakalandı.