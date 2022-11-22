Türkiye'nin soğuğu ile ünlü şehirlerinden Kars'ta doğalgaz fiyatlarının artışına karşı halk, soba kurarak önlem aldı. Bu da soba satışlarını artırdı.

Doğalgaz fiyatının yüksek olması, Kars'ta vatandaşları yeniden soba kullanmaya yönlendirdi.

Kars’ta vatandaşların yeniden sobaya dönmesi kentte soba satışlarını canlandırdı.

Kars’ta uzun kış öncesi vatandaşlar sobacılara akın etti. Kentte son günlerde artan soba satışları ise esnafın yüzünü güldürdü.

Kars'ın kırsalında sobalar yanmaya başladı

Nerede ise 8 ayı kış olarak geçiren Kars’ta, özellikle kırsal kesimlerde yeniden sobaların yanmaya başladığı görüldü.

Sobalar 400 lira-3 bin lira arasında

İHA'nın haberine göre, Kars’ta baba mesleği sobacılığı 30 yıldır yapan Birol Çantay, “Şu anda soba da pahalı, doğalgaz da pahalı ama soba 400 liradan başlıyor; 3 bin liraya kadar soba var. Herkes soba almaya başladı. Doğalgazdan dolayı herkes soba almaya başladı.” dedi.

Kars’ta kara kış kendisini gösterdi, soba satışları arttı VİDEO

