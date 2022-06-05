Van’ın inci kefalinin tersine göçünde olduğu gibi Kars’ta da aynı döngü, tatlı su kefalleri ile devam ediyor.

Kars’ta tatlı su kefalleri yumurtalarını durgun sulara bırakmak için göç etmeye başladı. Binlerce tatlı su kefali yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ediyor. Balıkların çoğu “ölüm göçü” olarak da adlandırılan bu zorlu yolculukta martılara yem oluyor.

Tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu

İHA’nın haberine göre, atlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların suyun tersine akıntıya karşı atlayarak mücadelesinde bazı balıklar başarılı olurken, bazıları da tekrar tekrar atlayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Göç, 10 Haziran’da son bulacak

15 Mayıs’ta başlayan ve 10 Haziran’da son bulunan kuluçka dönemi öncesinde balıklar yumurtalarını bırakmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Balıkların çoğu yumurtalarını bırakamadan martılar tarafından avlanıyor.

Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kars’ta tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu sürüyor VİDEO

“ Yüzlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere baraja atlayarak yukarı çıkmak istiyor ”

Kars’ta bulunan HES barajları önünde toplanan yüzlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere baraja atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında geri düşerek tekrar atlıyor. Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için mücadele veren balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor.

“Van’ın inci kefalleri varsa bizim de tatlı su kefalimiz var”

Karslı vatandaşlar “Van’ın inci kefali varsa, bizim de tatlı su kefallerimiz var." diyor. Vatandaşlar, “Tabii ki Kars’ta tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak akıntının tersine doğru akın etmeye başladı. Arkamda gördüğünüz barajın önüne kadar gelen balıklar, yukarı atlayarak durgun sulara göçmek istiyor ama baya mücadele veriyor. Tabii ki Van’ın inci kefallerine karşı bizim de tatlı su kefalleri var. Tatlı su kefalleri de şuan da durgun yerlere göç etmek için, yumurtalarını bırakmak için akıntıyla mücadele ediyor.” dedi.