Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar şaşırtıyor

Mantar, orman köylüsü için önemli bir geçim kaynağı. Kars'ta da yağışların ardından ortaya çıkan beyaz çayır mantarları köylüleri sevindirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, geçen yıl yaşanan kuraklıkta mantar görülmemişti. Şimdi ise uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşlarca toplanmaya başladı. Dev mantarları toplayan vatandaşların kimi ürünü satıyor kimi de evinde kullanıyor.

Beyaz çayır mantarları görenleri şaşırtıyor

AA'nın haberine göre, ilçenin Asboğa, Acısu, Suludere ve Handere bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı ormanlık alan ve çayırlarda çıkan beyaz çayır mantarları vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

"Bu kadar fazla ve büyük mantar görmedim"

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, geçen yıl bölgede kuraklık yaşandığı için fazla mantar yetişmediğini söyledi. Bu yıl kışın uzun sürdüğünü, ardında da sürekli etkisini gösteren yağışlardan dolayı bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Vanlı, "Daha önceden bu kadar fazla ve büyük mantar görmedim. Yağmurlardan sonra gidip topladık." dedi.

"İlk defa böyle büyük mantar gördüm"

Mantar toplayan Hasan Cellat da ilk defa böyle büyük mantar gördüğünü belirtti.