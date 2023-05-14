Kart kullanıcıları kağıt slipleri dijital alabilecek Kart kullanıcıları yaptıkları alışverişten sonra kendilerine verilen kağıt sliplerin yerine artık dijital belge verilebilecek.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), POS cihazlarında kullanılan kâğıt miktarının azaltılması hedefiyle yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenleme kapsamında, kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kart kullanıcılarının bu belgeleri dijital olarak alabilmesi ve saklayabilmesi mümkün hale gelecek.

Böylelikle kartla alışveriş yapanlar sonrasında alışveriş fişini saklamakta sorun yaşayanlar için önemli bir gelişme de sağlanmış oldu.

Uygulamada 2023'ün sonunda başlayacak

BDDK tarafından yapılan düzenleme, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda yapılan işlemler için en geç 1 Eylül 2023’te, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın farklı olduğu durumlarda yapılan işlemler için ise en geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlayacak.

Maliyet düşecek

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, kağıt ve doküman kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi faydalar sağlanacak.

Bankalar tarafından kart kullanıcılarına 3 seçenek sunulacak

Bankalar tarafından kart kullanıcılarına 3 seçenek sunulacak

Kağıt slip yerine dijital slip almak isteyen kart kullanıcıları bu tercihlerine ilişkin onaylarını bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı kanalları üzerinden verebilecek. Bankalar tarafından kart kullanıcılarına "temassız işlem limitinin altında slip almak istemiyorum", "hiçbir işlemde slip almak istemiyorum" ve "tüm işlemlerimde slip almak istiyorum" şeklinde üç seçenek sunulacak ve müşteriler bu tercihlerini diledikleri zaman aynı yöntemle değiştirebilecek.

1 ton kağıt slipe karşılık 17 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş olunacak

Kâğıt sliplerin elektronik ortamda düzenlenmesiyle, her 1 ton slipe karşılık doğadaki 17 ağacın kurtarılması sağlanacak.