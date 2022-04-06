Petrol
107.75
1.04%
Euro
16.10
0.30%
Dolar
14.74
0.17%
Altın
912.29
0.15%
Borsa
2334
0.34%
Bitcoin
672.388
-2.34%
BTXN Coin
31.77
-2.27%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Kartepe'de market denetimleri sürüyor

    Gıda ve temizlik ürünlerinde peş peşe yapılan KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığı ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı Türkiye genelinde inceleniyor.
    • AA
    • 06.04.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartepe'de market denetimleri sürüyor

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, Türkiye genelinde market denetimlerinin yürütüldüğü merkezlerden biri.

    Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde Ramazan ayı öncesinde başlayan denetimlerine devam ediyor.

    YAĞ VE ŞEKER DENETİMİ ÖN PLANDA

    Ekipler özellikle yağ ve şeker ürünlerinin kontrolüne ağırlık veriyor. Bu çerçevede ekipler, zincir market denetimlerinde taze sebze ve meyve reyonlarındaki fiyat etiketleri ile yağ ve şeker fiyatlarını kontrol etti.

    MARKETLERİN DEPOLARI DENETLENDİ

    Marketlerin depolarında da denetim yapan ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı kontrolü de gerçekleştirdi.

    market

    "BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK"

    Gerekli kontrollerin düzenli olarak yapıldığını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Görev ve yetkilerimiz doğrultusunda titizlikle işimizin başındayız. Yapılan denetimlerde, bazı hatırlatmalar ve tavsiyeler dışında bugüne kadar olumsuzlukla karşılaşmadık." dedi.

    Kartepe de market denetimleri sürüyor #2


    İlginizi Çekebilir

    5 Nisan Avukatlar Günü: Avukat eşe, dosta, meslektaşa kutlama mesajları 2022
    Gündem

    5 Nisan Avukatlar Günü: Avukat eşe, dosta, meslektaşa kutlama mesajları 2022

    Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday değerlendirmesi
    Politika

    Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday değerlendirmesi

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi
    Ekonomi

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

    Görüş Bildir