Kartepe'de market denetimleri sürüyor

Gıda ve temizlik ürünlerinde peş peşe yapılan KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığı ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı Türkiye genelinde inceleniyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, Türkiye genelinde market denetimlerinin yürütüldüğü merkezlerden biri.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde Ramazan ayı öncesinde başlayan denetimlerine devam ediyor.

YAĞ VE ŞEKER DENETİMİ ÖN PLANDA

Ekipler özellikle yağ ve şeker ürünlerinin kontrolüne ağırlık veriyor. Bu çerçevede ekipler, zincir market denetimlerinde taze sebze ve meyve reyonlarındaki fiyat etiketleri ile yağ ve şeker fiyatlarını kontrol etti.

MARKETLERİN DEPOLARI DENETLENDİ

Marketlerin depolarında da denetim yapan ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı kontrolü de gerçekleştirdi.

"BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK"

Gerekli kontrollerin düzenli olarak yapıldığını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Görev ve yetkilerimiz doğrultusunda titizlikle işimizin başındayız. Yapılan denetimlerde, bazı hatırlatmalar ve tavsiyeler dışında bugüne kadar olumsuzlukla karşılaşmadık." dedi.