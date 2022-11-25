Kartla ödeme tutarı yılda yüzde 129 arttı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, ekim ayında yapılan toplam kartla ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 377,4 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ekim ayı sonu itibarıyla, Türkiye'de 96,8 milyon adet kredi kartı, 166,7 milyon adet banka kartı ve 68,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Konularına göre kart sayısı artışları

2021 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26'lık artış yaşandı.

Kart sayısı yüzde 17 arttı

Toplam kart sayısı ise 332,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış gösterdi.

Ekimde kartı ödeme yıllık olarak yüzde 129 yükseldi

Kartlarla ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 377,4 milyar TL oldu.

Bu ödemelerin 298 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 72,5 milyar TL'sinde banka kartları, 6,9 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ticari kredi kartı sayısı 8,9 milyon oldu

İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı sayısı ekim ayı itibarıyla 8,9 milyona ulaştı.

Ekim ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 97,8 milyar TL oldu.

Her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartıyla oldu

İHA'nın haberine göre ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 33'e ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.