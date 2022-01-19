Et ve Süt Kurumu'nun karkas et fiyatını 10 lira artırmasının ardından kasaplar, şimdilik bu zammı müşterilerine yansıtmadıklarını beyan etti.

Kasaplar, Et ve Süt Kurumu'nun karkas et fiyatına yaptığı 10 lira zammı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını söyledi. Ayrıca marketteki etin kilosunun ortalama 15 lira daha pahalıya sattıklarını belirterek; market ve kasaplardaki fiyat farklarına da dikkati çekti.

KARKAS ET FİYATI KİLO BAŞINA 10 LİRA ARTTI

Et ve Süt Kurumu, karkas et fiyatını 10 lira artırdı. Büyükbaş kesimi 50 liradan 60 liraya çıkarıldı.

“KASAP VE MARKETTEKİ ET FİYATINDA 15 LİRA FİYAT FARKI GÖRÜLÜYOR”

Geçen aya göre et fiyatlarında 15 liralık bir fark olduğunu söyleyen kasaplar, bu ay etin kilosunun 95 ila 100 lira arasında satıldığını belirtti. Marketlerde ise et fiyatlarının ortalama 15 lira daha fazla olduğu görüldü.

Kasaplar henüz fiyatlara gelen zammı uygulamaya sokmadı VİDEO



"ŞU ANDA FİYATLARA GELEN ZAMMI UYGULAMIYORUZ"

İşletmeci Cengiz Sili, et fiyatlarında geçen aya göre 10-15 lira gibi bir farkın olduğunu söyleyerek, "Geçen ay 80 lira olan etin kilosu, bu ay 95-100 liraya kadar çıktı. Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz.





"ET VE SÜT KURUMU'NUN FİYATLARI UYGUN"

Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar bize göre daha uygun. Devlet destekli kesim oluyor. Biz kendi etlerimizi kesiyor. Bu sebeple kuruma göre fiyatlarımız daha yüksek. Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan satılıyor. Kuzu eti de 95-100 lira arasında bir fiyata satılıyor." ifadelerini kullandı.

YEM FİYATLARI ETİN FİYATINI ARTIRDI

Kasap Mustafa Karabulut ise, "Et fiyatlarına zam geldi. Bunu yem fiyatlarındaki artışa bağlıyoruz.





TALEP YÜZDE 40 AZALDI

Talep durumu 1 ay içerisinde yüzde 40 oranında düştü. Etin kilosu bundan 2 ay önce 75 liraydı şu anda ise 110 liradan satılıyor. Tavuğun kilosuna da 8 lira zam geldi. Tavuğun kilosu şu anda 25 lira. Yem fiyatlarını eğer aşağı çekebilirsek maliyetler azalacağı için doğal olarak et fiyatlarında da bir düşüş olur." dedi.

KASAP, MARKET VE KURUMDAKİ FİYATLAR

Kasaplarda, tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan, dana kıyma 80 liradan satılıyor.

Marketlerde dana sarma 106 liradan, dana kuşbaşı 110 liradan, tranç kıyma 116 liradan satılıyor.

Et ve Süt Kurumu'nda ise, sığır kıyma 60 liradan, sığır kuşbaşı 67 liradan, sığır biftek 85 liradan, sığır pirzola 110 liradan, sığır bonfile 165 liradan satılıyor.