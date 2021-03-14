Kasetçiler teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde rağbet gören mekanlardı. Ama şimdi kaset talep edilmiyor. Buna rağmen Niğde'de Mehmet Dönmez işinin başından ayrılmıyor.

Niğde’de 53 yıldır kaset satışı yapan aynı zamanda yerel sanatçı olan Mehmet Dönmez, kasetler tarihe karışsa da mesleğinden kopamıyor.

KASETLER TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ

Bir zamanların gözdesi kasetler, teknolojiye yenik düştü. 1980 ve 90’lı yıllarda, taksi, dolmuş ve minibüslerin de vazgeçilmezi olan müzik kasetleri, plaklar gibi tarih oldu.

“KASETLERİ SADECE ELİNDE KASETÇALARI KALANLAR ALIYOR”

Niğde’de 53 yıldır kaset, CD satışı yapan Mehmet Dönmez, buna rağmen mesleğini sürdürüyor. Yaklaşık 10 yıldır kaset satışlarının iyice azaldığını, artık plaklar gibi kasetlerin de tarih olduğunu anlatan Dönmez, "Kasetleri sadece elinde kasetçaları kalanlar tercih ediyor." dedi.

Kasetler tarihe karışsa da Niğde'deki kasetçi işinin başında ViDEO

“ESKİDEN 200'E YAKIN KASET SATARDIK”

Dönmez, kaset satışlarının yoğun olduğu eski günlerde yaklaşık 200’e yakın kaset sattığını kaydetti. Günümüzde kasetlerin yanı sıra CD'lerin de kalkmaya başlandığını söyleyen Dönmez, "Plak, gramofon gibi tedavülden kalkan pek çok müzik aleti, bugün koleksiyoncularda görülebilir hale geldi. CD'den sonra DVD, DVD'den sonra Blue Ray'lar büyük ilgi görmeye başlamıştı. Ancak şimdi insanlar daha çok flash bellek ve internetten yararlanmayı tercih ediyor.

TEKNOLOJİ KENDİSİNİ YENİLİYOR

Bunun önüne geçilemiyor. Teknoloji kendini sürekli yeniliyor. Müziği CD'den veya kasetten dinlemek yerine artık internetten dinlemek daha kolay ve daha cazip. Hal böyle olunca da sanatçılar bile artık albüm çıkartmıyor. Bir zamanların en çok para kazandıran sektörüydü." diye konuştu.

KENDİSİNİN KASETİ DE VAR

Dönmez'in dükkanındaki raflarda kendi kasetleri de göze çarpıyor.