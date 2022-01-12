Kasım 2021 ihracat birim değer endeksi yüzde 9,7 arttı

TÜİK tarafından kasım ayına ait dış ticaret endeksleri yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 tarihli Dış Ticaret Endekslerini açıkladı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İhracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,1, yakıtlarda yüzde 83,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18, yakıtlarda yüzde 34,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,3 arttı.

DIŞ TİCARET HADDİ 81,6 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Kasım ayında 96,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 14,6 puan azalarak, 2021 yılı Kasım ayında 81,6 oldu.