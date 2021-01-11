Kasım ayı cari işlemler dengesi açıklandı

TCMB, 2020 yılı Kasım ayı cari işlemler dengesi istatistiklerini paylaştı. Cari işlemler açığı 2019 yılının Kasım ayına göre 4 milyon 48 bin dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı cari işlemler dengesi istatistiklerine göre; cari işlemler açığı 2019 yılının Kasım ayına göre 4 milyon 48 bin dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etki etti.

Cari işlemler dengesi, Ekim 2020'de 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar olmuştu.

İŞLEMLER HESABI

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Kasım ayında 4 milyar 94 milyon doları fazla vermişken bu ayda 632 milyon dolar fazla verdi.

HİZMETLER DENGESİNDE SEYAHAT GELİRLERİ AZALDI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon dolar tutarında azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 338 milyon dolar azalarak 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 2019 yılının aynı ayına göre 35 milyon dolar azalarak 61 milyon dolar oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3 milyar 400 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

Resmi rezervlerde ise kasımda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.