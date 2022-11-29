Petrol
85.72
2.18%
Euro
19.317
0.30%
Dolar
18.6366
0.06%
Altın
1.051
0.87%
Borsa
4858
0.00%
Bitcoin
312.583
1.19%
BTXN Coin
5.70
-1.72%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 96,9 oldu

    TÜİK, kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,1 iken, kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 96,9 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı ekonomik güven endeksini paylaştı.

    Buna göre; ekim ayında 97,1 olan ekonomik güven endeksi, kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9'a geriledi.

    Reel kesim ve hizmet sektörü güveni azaldı

    Bir önceki aya göre kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 118,1 değerini aldı.

    Tüketici, perakende ticaret ve inşaat sektörü güveni arttı

    Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.

    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 96,9 oldu #1

    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 96,9 oldu #2

    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 96,9 oldu #3


    PlayStation'ın efsane oyunu Gran Turismo, PC'ye gelebilir
    Teknoloji

    PlayStation'ın efsane oyunu Gran Turismo, PC'ye gelebilir

    Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevapları! İşte 2022 ÖSYM AİS cevap anahtarı sorgulama ekranı
    Eğitim

    Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevapları! İşte 2022 ÖSYM AİS cevap anahtarı sorgulama ekranı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir