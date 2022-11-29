Kasım ayı ekonomik güven endeksi 96,9 oldu

Kasım ayı ekonomik güven endeksi 96,9 oldu

TÜİK, kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,1 iken, kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı ekonomik güven endeksini paylaştı.

Buna göre; ekim ayında 97,1 olan ekonomik güven endeksi, kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9'a geriledi.

Reel kesim ve hizmet sektörü güveni azaldı

Bir önceki aya göre kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 118,1 değerini aldı.

Tüketici, perakende ticaret ve inşaat sektörü güveni arttı

Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.