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    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 99,3 oldu

    Ekonomik güven endeksi ekim ayında 101,4 iken, kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 99,3 değerine düştü.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.11.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:29
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    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 99,3 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

    Ekonomik güven endeksi ekim ayında 101,4 iken, kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 99,3 değerine düşmesi, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki azalmanın etkisi ile yaşandı.

    Reel kesim güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi ise arttı.

    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 99,3 oldu #1

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 71,1

    Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasım ayında yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı.

    Kasım ayı ekonomik güven endeksi 99,3 oldu #2

    REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 112

    Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 93,6 değerini aldı.

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