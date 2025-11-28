Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu

- AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,31 artması bekleniyor.
- Kasım ayı için ekonomistlerin enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında olup, yıllık enflasyonun yüzde 31,65 olacağı öngörülüyor.
- 2025 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,89 olarak belirtiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da kasım ayı enflasyon verileri açıklanacak.
Kasım ayı enflasyonuna ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu.
Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 32,87
Enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
2025 YILI SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 31,89
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.