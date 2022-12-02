Türkiye'nin ekonomi modeli içinde en önemli girdilerden birisi olan ihracatta kasım ayı verileri belli oldu. Yeni veriye göre, tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatın artması için işlemler kolaylaştırılıyor, şirketler destekleniyor ve program oluşturuluyor. Tüm bu girişimlerin sonucunda Türkiye, büyümenin odağındaki ihracat artışını kasım ayında da sürdürmeyi başardı.

Kasım ayında ihracat yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım'da ise ihracat yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı.

İhracat artışını 11. aya taşıdı

Muş "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 11 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Kasım ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kasım ayı ihracatı yüzde 1,9 arttı ViDEO

Ocak-kasım ihracatı yüzde 14 arttı

Yapılan açıklamaya göre, ocak-kasım ayı arasında ihracat yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi.

Bakan Muş yaptığı konuşmada Adana'nın en çok ihracat yapan ilk 20 il arasında olduğunu vurguladı.

"İthalat kasım ayında 30,7 milyar dolar oldu"

Bakan Mehmet Muş, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatın kasım ayında 30,7 milyar dolar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu ay enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek toplam ithalatımızın dörtte birini oluşturmuştur. Nitekim, Dünya Bankası tarafından açıklanan son veriler, 2022 yılı ilk 10 ayında bir önceki yıla göre enerji fiyatlarında yüzde 70,2 artış yaşandığını göstermektedir. Emtia fiyatlarında görülen söz konusu artış, net emtia ithalatçısı tüm ülkelerde olduğu gibi, özellikle imalat sektörü için yüksek miktarda enerji ithal eden ülkemizin ithalatını da yükseltmektedir."





"Altın ithalatı yükseldi"

Muş, son dönemde altın ithalatındaki yükselişin de ithalatta yaşanan artışta etkili olduğunu ifade ederek, "Altın ithalatımız kasım ayında yüzde 2500 artışla 2,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak-kasım döneminde ise toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artarak 17,8 milyar dolar olmuştur. İlaveten, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Parite etkisiyle dış ticaret açığımız ocak-kasım döneminde yaklaşık 3 milyar dolar daha fazla gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.

"Kasımda motorlu kara taşıtları ithalatı 1,9 milyar dolar oldu"

Bazı sektörel gelişmelerin de kasım ayı ithalatı üzerinde etkili olduğunu dile getiren Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerde yaşanan yarı iletken tedariğine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasası canlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, kasım ayında motorlu kara taşıtları ithalatımız yüzde 40 artışla 1,9 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla bu ayki dış ticaret açığımızda enerji, altın ve otomotiv kalemlerindeki ciddi artışın payı bulunmaktadır."