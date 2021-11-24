Kasım ayı kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,6 seviyesine geldi.

ANKETE 1.732 İŞ YERİ KATILDI

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2021 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.