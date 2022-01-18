Kasım ayı konut fiyat endeksi yüzde 9 arttı

2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50,5, reel olarak ise yüzde 19,7 oranında artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı konut fiyat endeksini (KFE) açıklandı.

FİYAT ENDEKSİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 50,5'E DAYANDI

Merkez Bankası'nın açıkladığı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50,5, reel olarak ise yüzde 19,7 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE'DEKİ KONUTLARIN FİYAT DEĞİŞİMLERİ İZLENİYOR

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,0 oranında artarak 229,1 seviyesinde gerçekleşti.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10,4, 9,1 ve 8,3 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 50,9, 46,3 ve 49,5 oranlarında artış gösterdi.