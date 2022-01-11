Kasım ayı ödemeler dengesi açıklandı

Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası ödemeler dengesi açıklamasında, "Cari işlemler açığı, bir önceki yılın kasım ayına göre 866 milyon ABD doları azalarak 2 milyar 681 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon ABD doları olmuştur." dendi.



TCMB'dan yapılan açklamada bu gelişmenin, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon ABD doları artarak 1.916 milyon ABD dolarına yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon ABD doları azalarak 3 milyar 475 milyon ABD doları olarak gerçekleşmesinde etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın kasım ayında 1 milyar 139 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2 milyar 406 milyon ABD doları fazla verdi.

HİZMETLER DENGESİNDE SEYAHAT KALEMLERİ YÜKSELDİ

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon ABD doları artarak 1 milyar 549 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon ABD doları artarak 986 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 172 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 136 milyon ABD doları net çıkış yaşandı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NET GİRİŞLER

TCMB'nin açıkladığı finans hesabına göre ise doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 359 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 446 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.