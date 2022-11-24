Kasım ayı reel kesim güven endeksi 97,9 oldu

2022 yılı Kasım ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

2022 yılı Kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksioluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

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