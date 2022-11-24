Petrol
84.82
-0.69%
Euro
19.4382
0.37%
Dolar
18.6304
0.05%
Altın
1.052
0.39%
Borsa
4871
0.34%
Bitcoin
317.624
0.95%
BTXN Coin
5.96
-1.97%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Kasım ayı reel kesim güven endeksi 97,9 oldu

    2022 yılı Kasım ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kasım ayı reel kesim güven endeksi 97,9 oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

    2022 yılı Kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksioluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

    AYRINTILAR GELİYOR


    Düzce'de eğitime 2 gün daha ara verildi
    Gündem

    Düzce'de eğitime 2 gün daha ara verildi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Korkan çocuklara okunacak en etkili dua!
    Yaşam

    Korkan çocuklara okunacak en etkili dua!

    Görüş Bildir