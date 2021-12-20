Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye, kasım ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 47,89, aylık yüzde 13,49 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) yayınlandı.

YD-ÜFE 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 13,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,19 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 48,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 40,43, imalatta yüzde 48,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 59,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 33,87, enerjide yüzde 136,64, sermaye malında yüzde 33,92 artış olarak kayıtlara geçti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 13,48 ARTIŞA GEÇTİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,74, imalatta yüzde 13,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 14,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,86, enerjide yüzde 7,54, sermaye malında yüzde 13,52 artış oldu.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,64, giyim eşyası yüzde 27,67, içecekler yüzde 29,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 136,64, ana metaller yüzde 81,48, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 68,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.