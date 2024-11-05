Kasım ayında 5,6 milyar liralık yaşlı ve engelli aylığı hesaplarda

AA

Engelli ve yaşlılar, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda desteklenmeye devam ediliyor.

Kasım ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı duyuruldu.

TOPLAM 5,6 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Yapılan duyuruda, kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığı belirtildi.