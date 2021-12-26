Kasım ayında 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 650 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, her ay verdiği işletme izinlerinin sayısını paylaşıyor. Buna göre Bakanlığın kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayınlanarak aktarıldı.

13 YURT İÇİ SATIŞ VE TESLİM BELGESİ DÜZENLENDİ

Buna göre, 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 13 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

27 DAHİLDE İŞLETME İZNİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.