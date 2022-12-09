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    Kasım ayında en yüksek getiri Borsa'dan

    TÜİK, kasım ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı paylaştı ve buna göre, aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.
    • 09.12.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 15:47
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    Kasım ayında en yüksek getiri Borsa'dan

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 tarihli Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı paylaştı.

    Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

    Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 20,99, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 18,48 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 3,14, külçe altın yüzde 2,98, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,99 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,60 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 0,99 ve külçe altın yüzde 0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,63 ve Amerikan Doları yüzde 2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Bist 100 endeksi

    Üç aylık değerlendirmede en yüksek getiri sağlayanlar

    BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 41,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,96 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 42,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 56,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,58 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Kasım ayında en yüksek getiri Borsa dan #2

    Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşti.


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