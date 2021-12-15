Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 32 milyar lira fazla verdi

Kasım 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerine göre bütçenin kasım ayında 32 milyar fazla, ocak-kasım ayları arasında ise 46,5 milyar lira açık verdiği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklandı.

2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar lira, bütçe gelirleri 167,8 milyar lira ve bütçe fazlası 32 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 120,4 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 47,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon lira fazla vermiş iken 2021 yılı Kasım ayında 31 milyar 999 milyon lira fazla verdi.

2020 yılı Kasım ayında 22 milyar 922 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Kasım ayında 47 milyar 318 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

OCAK-KASIM DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE AÇIĞI 46,5 MİLYAR LİRA

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.318,8 milyar lira, bütçe gelirleri 1.272,3 milyar lira ve bütçe açığı 46,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1.146,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 125,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.