Petrol
85.9
0.39%
Euro
19.6749
0.23%
Dolar
18.6378
0.02%
Altın
1.079
0.18%
Borsa
4972
0.00%
Bitcoin
327.431
1.55%
BTXN Coin
5.38
-1.28%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Kasım enflasyon verisinin ardından piyasada son durum

    TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verinin ardından döviz piyasası yatay seyrederken, altın piyasasında sınırlı bir düşüş gerçekleşti.
    • 05.12.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kasım enflasyon verisinin ardından piyasada son durum

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu.

    TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verisini yayınlamasının ardından piyasalar hareketlendi.

    Serbest piyasada dolar 18.6300 liradan, euro 19.7150 liradan ve sterlin ise 23.0104 liradan güne başlamıştı.

    Enflasyon oranının açıklanmasından sonra serbest piyasada son durum

    Dolar: 18,6413 lira

    Euro: 19,6919 lira

    Sterlin: 23,0034 lira

    Kasım enflasyon verisinin ardından piyasada son durum #1

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Serbest piyasada altının gramı güne 1.080 liradan, çeyrek altın ise 1.784 liradan güne başlamıştı.

    Enflasyon oranının açıklanmasından sonra piyasada son durum şöyle:

    Gram altın: 1.079 lira

    Çeyrek altın: 1.783 lira

    Cumhuriyet altını: 7 bin 264 lira

    Tam altın: 7 bin 133 lira

    Yarım altın: 3 bin 566 lira

    *Ons altın ise 1.800 dolarda.


    Bursa'da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti
    Futbol

    Bursa'da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti

    Sefo, robota benzetildi
    Magazin

    Sefo, robota benzetildi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir