- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Kasım enflasyon verisinin ardından piyasada son durum
Kasım enflasyon verisinin ardından piyasada son durum
TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verinin ardından döviz piyasası yatay seyrederken, altın piyasasında sınırlı bir düşüş gerçekleşti.
- 05.12.2022 - 10:38
- Güncelleme : 05.12.2022 - 10:45
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu.
TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verisini yayınlamasının ardından piyasalar hareketlendi.
Serbest piyasada dolar 18.6300 liradan, euro 19.7150 liradan ve sterlin ise 23.0104 liradan güne başlamıştı.
Enflasyon oranının açıklanmasından sonra serbest piyasada son durum
Dolar: 18,6413 lira
Euro: 19,6919 lira
Sterlin: 23,0034 lira
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Serbest piyasada altının gramı güne 1.080 liradan, çeyrek altın ise 1.784 liradan güne başlamıştı.
Enflasyon oranının açıklanmasından sonra piyasada son durum şöyle:
Gram altın: 1.079 lira
Çeyrek altın: 1.783 lira
Cumhuriyet altını: 7 bin 264 lira
Tam altın: 7 bin 133 lira
Yarım altın: 3 bin 566 lira
*Ons altın ise 1.800 dolarda.