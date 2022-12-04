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    Kasım enflasyonu yarın açıklanacak

    Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrilirken, yurt içinde de enflasyon verisi takip edilecek.
    • 04.12.2022 - 09:00
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    Kasım enflasyonu yarın açıklanacak

    Küresel pay piyasaları, karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi. Yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi

    Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,82 artışla 4.962,97 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.091,68 puana taşıdı.

    Kasım enflasyonu yarın açıklanacak #1

    Kasımda enflasyonun yüzde 3,10 artması bekleniyor

    Gelecek hafta gözler pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 85,51, aylık ise yüzde 3,54 olmuştu.

    Enflasyon verisi asgari ücret, memur ve emeklilerin maaşı gibi birçok parametrenin odağında bulunuyor.

    Dolar/TL 18,6331

    Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın hemen altında 18,6331'den tamamladı.

    Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.000 ve 5.090 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

    enflasyon

    Gelecek haftanın gündemi

    Gelecek hafta yurt içinde pazartesi TÜFE ile birlikte ÜFE, salı reel efektif döviz kuru ve çarşamba Hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.


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