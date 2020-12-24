Kasımda 1.009 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kasım 2020 döneminde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, verdiği ve iptal olan yatırım teşvik belgelerini, yatırım tutarları ve istihdam potansiyellerini belirterek Resmi Gazete'de yayınlıyor. Buna göre Bakanlık, kasımda 1.009 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

SABİT YATIRIM TUTARI 25.3 MİLYAR LİRA

Buna göre, kasım ayında 1.009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak hesaplandı.

33 BİN 903 KİŞİYE İSTİHDAM

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

109 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ ALAN FİRMALAR

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.