Kasımda domatesin fiyatı arttı, limonunki düştü

Enflasyon verisinin yayınlanmasının ardından kasım ayında fiyatı en çok zamlanan ürünler de belli oldu. Domates, kasım ayında yüzde 66,93 ile en çok pahalanan ürün olarak öne çıktı.

Enflasyon kasım ayında yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) dün açıklanan verilerinde de aynı sebzelere vurgu yapılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda fiyat artışında domatesi yüzde 25,18 ile kabak, yüzde 24,35 ile karnabahar izledi.

TAVUK ETİ YÜZDE 18,95 ZAMLANDI

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler yüzde 18,95 ile tavuk eti, yüzde 18,28 ile dolmalık biber, yüzde 17,75 ile yumurta, yüzde 14,9 ile erkek için kaban, yüzde 13,59 ile patlıcan, yüzde 12,59 ile çocuk için kazak, yüzde 10,55 ile dizel otomobil ve yüzde 9,32 ile hazır sütlü tatlılar oldu.

LİMONUN FİYATI YÜZDE 14,68 DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,68 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 9,75 ile muz, yüzde 6,64 ile beyaz lahana, yüzde 6,11 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 4,18 ile havuç, yüzde 3,98 ile nar, yüzde 3,17 ile mandalina, yüzde 2,39 ile maydanoz izledi.