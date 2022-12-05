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    Kasımda en fazla tereyağının fiyatı arttı

    TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyonuna göre kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün "tereyağı", en çok düşen "çocuk giyimi" oldu.
    • 05.12.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:45
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    Kasımda en fazla tereyağının fiyatı arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 artarak yıllık yüzde 84,39 oldu.

    Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,56 ile çocuk giyim eşyasında görüldü.

    Kasım ayında fiyatı en çok artanlar

    Geçen ay tereyağındaki artışı yüzde 15,71 ile taze süt, yüzde 15,05 ile peynir, yüzde 14,02 ile alkolsüz ve konsantre içeceklerdeki artış izledi.

    Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 10,87 ile pirinç, yüzde 8,28 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 8,24 ile kuru sebze yer aldı.

    Kasımda en fazla tereyağının fiyatı arttı #1

    Kasımda fiyatı düşenler

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,56 ile çocuk giyim eşyasında gerçekleşti.

    Bunu yüzde 2,18 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 2,14 ile kadın giyim, yüzde 1,66 ile erkek giyim, yüzde 1,47 ile veri işlem ekipmanları ve yüzde 0,97 ile elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri takip etti.

    Kasımda fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler yüzde 0,89 ile şeker, yüzde 0,2 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak sıralandı.

    Fiyatların değişim oranı

    AA'nın haberine göre, TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

    enflasyon


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