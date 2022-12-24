Kasımda İstanbul'u 1 milyonu aşkın turist ziyaret etti

Turizm ve Kültür Bakanlığı her ay yurda gelen yabancı ve yerli turist sayıları ile yapılan seyahatler ile ilgili detaylar açıklıyor.

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul lider.

Kasımda İstanbul'a gelen turist ayısında yüzde 52,59 oranında ocak ayından kasım ayına kadar olan 11 ayda da yüzde 34,90 oranında artış yaşandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın kasım ayına ait turizm istatistiklerine dayanarak şehrih turizm potansiyelini ortaya koyan bir tweet paylaştı.

İstanbul'u en çok Ruslar ziyaret etti

Vali Yerkilaya, paylaşımında İstanbul'u an çok Rusların ziyaret ettiğini belirterek "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize kasım ayında 1 milyon 341 bin 948; bu yılın ilk 11 ayında ise 14 milyon 714 bin 474 yabancı turist geldi. İlk 5 ülke: 1.Rusya 2.Almanya 3.İran 4.Suudi Arabistan 5.İsrail" açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı

Türkiye, 2022 yılının ilk 11 ayında toplam 47 milyon 601 bin 580 ziyaretçiyi ağırladı. Kasım ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 arttı ve 2 milyon 551 bin 483’e ulaştı.