Kasımda yıllık enflasyonda zirveden düşüşün başlaması bekleniyor

Ekonomistler TÜFE'nin kasım ayında aylık yüzde 3 artması ve yıllık yüzde 84,65'e yıllık enflasyonda zirveden düşüşün başlaması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda ve sigara başta olmak üzere devam eden fiyat artışlarıyla kasım ayında aylık yüzde 3 artması yıllık bazda ise yüzde 84,65'e sınırlı gerileme ile zirveden ilk düşüşün gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette kasım ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 82,7 ila yüzde 85,3 arasında yer alıyor.

TÜFE, ekim ayında yüzde 85,51 olarak gerçekleşmişti. Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 1,9 ila yüzde 3,4 bandında yer alıyor.

Gıda, tütün ürünleri fiyatları

Ekonomistlere göre gıda, tütün ürünleri, mobilya, ev aletleri, giyim ve ayakkabı kalemleri aylık olarak kasımda yüksek artışın görüldüğü alanlar olacak.

2022 sonu enflasyon tahmini yüzde 69

Reuters anketinde 2022 sonu tahmini yüzde 69 oldu. TCMB yılın son enflasyon raporunda kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden hızlıca düşeceğini belirterek yılsonu tahminini yüzde 65,2'ye yükseltmişti.

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Dolar/TL'de sert yükselişler yok

Dolar/TL'deki 2021 Kasım ve Aralık'ta yaşanan sert yükselişlerin bu yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor. Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü aralık ve ocak ayında daha da belirgin hissedilecek. Böylece fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon önümüzdeki 2 ayda belirgin gerileyecek.