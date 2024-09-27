Kastamonu’da çeltik hasadına dualarla başlandı Kastamonu'daki çeltik üretimi hasat aşamasına gedi. Şehrin Hanönü ilçesinde 2 bin 200 dekar alanda çeltik hasadı başladı.

İHA

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde üretilen çeltik, dualarla hasat edilmeye başlandı.

Hanönü ilçesine bağlı 6 köyde üretimi yapılan 2 bin 200 dekar alana yayılan çeltik hasadının başlaması sebebiyle Yenice köyü Aktepe mevkiinde hasat programı düzenlendi.

Düzenlenen programda İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından yapılan duanın ardından hasat sezonu başladı.

HASADA BAŞLAMADAN ÖNCE MÜFTÜ DUA OKUDU

Hanönü ilçesinin ileri gelenleri biçerdövere binerek hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

PROGRAMA VATANDAŞLAR DA KATILDI

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)