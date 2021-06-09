Kastamonu'da ormandan toplanan mantarlar köylülerin geçim kaynağı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde köylüler, ormandan topladıkları kadı kavuğu mantarını halk pazarında satarak, geçim kaynağı yapıyor.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde köylüler, her yıl nisan ve mayıs aylarında ormanlarında yetişen kadı kavuğu mantarını topluyor.

NİSAN VE MAYISTA YETİŞEN MANTAR, BU YIL İLK KEZ TOPLANDI

Her yıl nisan ve mayıs aylarında ormanlarında yetişen kadı kavuğu mantarı, bu yıl son günlerde yağan yağmurlar sonucunda ilk kez toplanmaya başlandı.

TAZE OLARAK TÜKETİLİYOR

Özellikle yağışlar sonrası daha sık rastlanılan bu mantar taze olarak tüketiliyor. Köylüler de ormandan topladıkları kadı kavuğu mantarını semt pazarlarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

KADI KAVUĞU MANTARI 15 LİRADAN SATILIYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinin Gürsökü köyünde yaşayan Şükriye Kaya da ormanlık alanlardan topladığı mantarları, Ayancık ve Kastamonu Hanönü ilçelerinde kurulan pazarlarda kilosunu 15 liraya sattığını söyledi.