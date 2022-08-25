Petrol
101.31
0.09%
Euro
18.1502
0.32%
Dolar
18.17
0.16%
Altın
1.029
0.79%
Borsa
3127
2.19%
Bitcoin
395.649
1.68%
BTXN Coin
4.93
-1.79%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Kat mülkiyeti ve kira uyuşmazlıkları arabuluculukla çözülecek

    Kira aidatlardaki fahiş artış nedeni ile kira ve kat mülkiyeti davaları artış gösterdi. Yeni alınan karara göre, adliyelerde biriken 64 bin dava dosyası için arabulucular devreye girecek.
    • 25.08.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kat mülkiyeti ve kira uyuşmazlıkları arabuluculukla çözülecek

    Artan kira fiyatları ve buna paralel olarak artan aidat sorunları, apartmanlardaki kat mülkiyeti uyuşmazlıkları ve bunlara ek olarak komşuluk ilişkilerindeki sorunlar artık mahkemeleri uzun süre meşgul etmeyecek; arabulucularca çözülmeye çalışılacak.

    Arabuluculuk zorunlu oluyor

    Arabuluculuk; kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek.

    Dosyalar en fazla bir ayda çözülecek

    Bu üç konuda yılda yaklaşık 64 bin dosyanın, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

    Anlaşma olmazsa dava açılacak

    Bu uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.
    Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek

    arabuluculuk

    Arabuluculuk nedir

    2013 yılının Kasım ayında başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.

    Yeni düzenlemeler kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi. 2013'ün kasım ayından bugüne kadar 3 milyon 119 bin 855 uyuşmazlığın yüzde 69'unda arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlandı.

    Kanun değişikliği yapılacak

    Adalet Bakanlığı'nın teknik çalışmalarını yürüttüğü kanun değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaşmasıyla, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirilecek.

    Müracaat ücretsiz olacak

    Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

    Görüşmeler üç haftada tamamlanacak

    Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda uzun yıllar süren mahkeme süreçlerinin önüne geçilecek.

    64 bin dava dosyası bekliyor

    Zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, yılda yaklaşık 45 bini kira, 11 bini kat mülkiyeti ve 8 bini komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar olmak üzere yaklaşık 64 bin ihtilafın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Kapasite kullanım oranı açıklandı
    Ekonomi

    Kapasite kullanım oranı açıklandı

    Giresunspor'dan Ömer Bayram ve Ajdin Hasic'e resmi transfer teklifi
    Transfer dosyası

    Giresunspor'dan Ömer Bayram ve Ajdin Hasic'e resmi transfer teklifi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir