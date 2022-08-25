Kat mülkiyeti ve kira uyuşmazlıkları arabuluculukla çözülecek

Kira aidatlardaki fahiş artış nedeni ile kira ve kat mülkiyeti davaları artış gösterdi. Yeni alınan karara göre, adliyelerde biriken 64 bin dava dosyası için arabulucular devreye girecek.

Artan kira fiyatları ve buna paralel olarak artan aidat sorunları, apartmanlardaki kat mülkiyeti uyuşmazlıkları ve bunlara ek olarak komşuluk ilişkilerindeki sorunlar artık mahkemeleri uzun süre meşgul etmeyecek; arabulucularca çözülmeye çalışılacak.

Arabuluculuk zorunlu oluyor

Arabuluculuk; kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek.

Dosyalar en fazla bir ayda çözülecek

Bu üç konuda yılda yaklaşık 64 bin dosyanın, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Anlaşma olmazsa dava açılacak

Bu uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek

Arabuluculuk nedir

2013 yılının Kasım ayında başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.

Yeni düzenlemeler kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi. 2013'ün kasım ayından bugüne kadar 3 milyon 119 bin 855 uyuşmazlığın yüzde 69'unda arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlandı.

Kanun değişikliği yapılacak

Adalet Bakanlığı'nın teknik çalışmalarını yürüttüğü kanun değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaşmasıyla, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirilecek.

Müracaat ücretsiz olacak

Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Görüşmeler üç haftada tamamlanacak

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda uzun yıllar süren mahkeme süreçlerinin önüne geçilecek.

64 bin dava dosyası bekliyor

Zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, yılda yaklaşık 45 bini kira, 11 bini kat mülkiyeti ve 8 bini komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar olmak üzere yaklaşık 64 bin ihtilafın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor.