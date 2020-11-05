Katar, Türk şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmak istiyor

Katar'da, ülkedeki Türk şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlayan çalıştay düzenlendi.

Katar'da, onlarca farklı ticari alanda faaliyet gösteren 535 Türk şirketi var. Türkiye, 2020'nin ilk yarısında Katar ithalatında 4. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Doha Ticaret Müşavirliği ile Katar'ın İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı iş birliğiyle çalışma sektöründe yeni mevzuatlara ilişkin çalıştay düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Katar'ın İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan el-Ubeydli'nin hazır bulunduğu çalıştaya, inşaat, hukuk, otel, yatırım ve gıda başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren büyük Türk şirketlerinin temsilcileri katıldı.

TÜRK FİRMALARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR MASAYA YATIRILDI

Çalıştayda, Katar'daki Türk firmalarının resmi prosedürleri uygularken karşılaştıkları zorluklar ve yapılması gereken kolaylıklar ele alındı.

KATAR’DAKİ İŞ KANUNU ANLATILDI

Katarlı yetkililer çalıştayda, iş kanunundaki son değişiklikler, mevcut ve yeni mevzuat hakkında detaylı bilgi verdi. Türk iş adamları da bakanlık yetkilileriyle çalışma mevzuatının uygulanmasında karşılaştıkları sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE”

Türkiye ile Katar arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin arttığına işaret eden Göksu, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2010'da 340 milyon dolarken 2019'da 2 milyar doların üzerine çıktı." dedi.

Türk inşaat şirketlerinin, 2002'den bu yana Katar'daki altyapı projelerine 18 milyar dolardan fazla katkı sağladığını kaydeden Göksu, Katar'daki Türk yatırımlarının hacminin 120 milyon doları bulduğunu ifade etti.