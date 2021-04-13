Euro
9.6905
-0.27%
Dolar
8.149
-0.01%
Altın
452.34
-0.38%
Borsa
1.359
-1.23%
Bitcoin
508.887
3.48%
EXEN Coin
23.52
1.42%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Katar'dan, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım

    Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama, Katar'ın ülkelerine yapacağı yatırımın detaylarını aktardı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katar'dan, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım

    Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

    Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

    YAPILAN YATIRIM NİJERYA'NIN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ

    Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.

    Katar dan, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir