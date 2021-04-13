Katar'dan, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama, Katar'ın ülkelerine yapacağı yatırımın detaylarını aktardı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

YAPILAN YATIRIM NİJERYA'NIN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.