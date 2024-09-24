Katar'dan Türkiye'ye yeni yatırım hazırlığı Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, Türkiye ile kardeşliğe yakın ilişkiler geliştirildiğini ve Türk insanları ile yatırım yapmak istediklerini belirtip, yatırım getirisinin de yüksek olduğunu dile getirdi.

AA

Türkiye, uluslararası yatırımı sağlamak için çalışmalarına devam ederken, daha önce temaslarda bulunduğu Katar'dan üst düzey bir açıklama geldi.

Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, Türkiye ile daha çok bağlantı kurmak istediğini dile getirdi.

Al-Thani, İstanbul'daki GSA İnovasyon Zirvesi'nde CNBC-e'ye açıklamalarda bulunarak, Türkiye’de start-up’ların büyük potansiyel vadettiğini ve yatırımların getirisinin yüksek olduğunu söyledi.

"İNSANA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Al-Thani, yatırımda geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp, insana yatırım yapmanın önemine değinerek, Türkiye'deki yatırım düşüncesiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

Benim yatırımım insanlar üzerine. Ben insanlara odaklanıyorum. Bu çok farklı. İnsanlardan, yatırımlardan ve yenilikten değer üretiyoruz. Yatırımımız projeler ve diğer konular üzerine değil. İnsanlara yatırım yapmak daha farklı ve değerlidir. Ben çok memnunum bu yatırımdan. Türkiye ile daha çok bağlantı kurup insan tanımak ve insana yatırım yapmak istiyoruz.

"YATIRIM İÇİN BİRKAÇ MİLYON BANDINDAN SÖZ EDEBİLİRİZ"

Mansoor Al-Thani, kendisinin girişimcilik ve inovasyon alanında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Katar'ın Türkiye'de yapmak istediği yatırımlar hakkında açıklama yaparak şöyle konuştu:

Türkiye'de çok büyük yatırım miktarlarından bahsetmiyoruz. Yatırımların getirisi yüksek olurken riski de yüksek oluyor. Miktar olarak birkaç milyon bandından söz edebiliriz.

"TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TARAFINDAN GETİRİLERİN YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORUM"

Ancak dediğim gibi teknoloji, inovasyon ve girişimcilik tarafı çok önemli. Ve buradan getirilerin yüksek olmasını bekliyorum. Risk yüksek olsa da riski iyi idare ediyoruz. Ben kendim girişimcilik ve inovasyon alanında 25 yıla yakın süredir çalışıyorum.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Katar'ın Türkiye'de ciddi yatırımları olduğu kaydeden Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, “İlişkilerimiz çok iyi. Arkadaşlığımız, kardeşliğimiz var. Yatırım miktarının büyük olduğunu biliyorum ama tam rakamı bilmiyorum.” dedi.

“GELENEKSEL YÖNTEMLER İŞE YARAMIYOR”

Türkiye'deki mevcut ekonomik durumu ve yatırım ortamını da değerlendiren Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, şu açıklamaya yer verdi:

Bana göre küresel ekonomiye yaklaşım biraz daha farklı olmalı. Çünkü sadece kalıpların dışına çıkmak değil kalıpları ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyorum. Yenilik ve girişimciliğe odaklanmalı, farklı bir yöntemle çıkagelmeliyiz. Çünkü geleneksel yöntemler işe yaramıyor, geleneksel araçlar ekonomiye yardımcı olamıyor. Bu sebeple ben birçok insanla iletişime geçmeye çalışıyorum ve yetenek üstüne kurulu sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)