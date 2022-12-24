Katı atık bertaraf tesisine çöp giriyor elektrik ve gübre çıkıyor

Düzce'deki atık tesisine giren katı atıklar organik ve inorganik olarak ayrıştırışıyor. Tesisten çıkan gübrelerle çilek yetiştiriliyor ve elde edilen enerji ile evler aydınlatılıyor.

Katı atıklar doğaya bırakılmıyor. Artık ayrışma merkezlerinde işlem görerek tekrar ekonomiye karışıyor.

Bumantıkla Düzce'de belediye tarafından kurulan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde elektrik üretimini yanı sıra meyve de yetiştiriliyor.

Katı atıkların ayrıştığı, tesis enerji üretiyor

Düzce'de merkeze bağlı Hecinler köyünde 18 ay önce, kentte yıllardır vahşi çöp depolanmasının önüne geçmek ve elde edilecek enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi kuruldu.

Evsel atıktan 9 ayda 5 bin 20 haneye yetecek enerji üretildi

Günlük 300 ton evsel atıktan yapılan organik ayrıştırma neticesinde üretilen 1,8 megavat/saat elektrikle 9 ayda 5 bin 20 haneye yetecek enerji elde edildi.

Tesiste elde edilen gübreden meyve yetiştiriliyor

Tesiste, ayrıca atık ısıdan ve fermantasyon çıktısı atıklardan üretilen gübreler kullanılarak 500 metrekarelik alanda oluşturulan serada çilek yetiştiriliyor.

Serada ilk etapta 6 bin çilek fidesi dikilerek, kısa sürede verim elde edildi. Çileklerin satışından sağlanacak gelir ise tesiste domates, salatalık, biber gibi sebzelerin üretimi için kurulacak seraların altyapı çalışmalarına aktarılıyor.

"Tesisimizin girdisi çöp, çıktısı elektrik ve gübre"

Kentte atıkların yüzde 59 oranında organik çöplerden oluştuğunu aktaran Özlü, "Çöplerimizi katı atık fermantasyon tankına gönderiyoruz. Yaklaşık 21 günde 55 derece sıcaklıkta çalışma gerçekleştiriliyor. Ardından metan gazı çıkıyor. Gazı bir balon içerisinde topluyoruz ve elektrik elde ediyoruz. Tesisimiz hibrit bir sistem, çatısında güneş panelleri var. Sadece çöpten değil, güneş enerjisinden de elektrik elde ediyoruz." diye konuştu.

Dağ çileği yetiştiriyoruz

Tesiste atıklardan elde ettikleri gübre kullanılarak oluşturdukları seradan bahseden Özlü, "Çöpten yetiştirdiğimiz gübrelerle sera içerisinde çilek ve dağ çileği yetiştiriyoruz. Bölgenin önemli ürünlerinden dağ çileğine önem vereceğiz." dedi.

"Çöpler ayrıştırma merkezine gidiyor"

AA'nın haberine göre, Özlü, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en modern ve en temiz katı atık ayrıştırma ve işleme tesisine sahip olduklarını söyleyerek, "Düzce'nin çöpleri vahşi depolama alanlarına değil, ayrıştırma merkezine gidiyor. İlçelerimizden gelen katı atıklara ise aktarmadan bir depolama alanı kurduk. Burada biriken atıkları topluca ayrıştırma merkezine getiriyoruz. Tıbbi atık tesisi de kurduk. Düzce'nin evsel ve katı atık çöp sorununu önümüzdeki 50 yıl için kökünden çözmüş olduk." ifadelerini kullandı.