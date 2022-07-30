Katılım bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar açıklandı

TKBB, katılım bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar 239 milyar liraya ulaştığı bilgisini verdi.

Katılım bankaları sistem içinde kurallar konulduktan sonra finans sisteminin içindeki varlıkları daha çok arttırdı. Katılım bankalarının alanını artırması verilere de yansıdı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), temmuz sonu itibarıyla ticari müşterilere kullandırılan fonların yüzde 71’lik artış ile 239 milyar lira büyüklüğe ulaştığını duyurdu.

AA'nın haberine göre, TKBB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülke ekonomilerinin zayıfladığı, tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ve artan belirsizlikle sınandığımız bu günlerde, katılım bankaları olarak ülke ekonomimize gereken desteği vermeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Fonlar yüzde 71’lik artışla 239 milyar lira büyüklüğe erişti"

2022 başından bu yana geride bırakılan 7 aylık süre dikkate alındığında, ticari müşterilere kullandırılan fonların yüzde 71’lik artışla 239 milyar lira büyüklüğe eriştiği belirtilen açıklamada, KOBİ’lere kullandırılan fonların ise yüzde 77’lik artışla 112 milyar lira büyüklüğe ulaştığı aktarıldı.