Kaybettiğimiz kimlikler başımıza iş açabilir

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, kaybettiğimiz kimliklerin başımıza iş açmaması için yapmamız gerekenleri sıraladı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, kimliklerimizi kaybettiğimizde ilk ne yapmamız gerektiğini, kötü niyetli kişilerin bizim kimliğimizle yapabileceklerini ve böyle bir olay başımıza gelirse alınacak tedbirleri anlattı.

"Altından kalkamayacağımız maddi manevi sorunlar doğabilir"

Küçük, öncelikli olarak kimliğimize sahip olmamız gerektiğini ve kimliğimiz kötü niyetli kişilerin eline geçerse altından kalkamayacağımız maddi manevi hukuku mağduriyetle karşı karşıya kalabileceğimizi aktardı.

Kimliklerimizi kaybettiğimizde ne yapmalıyız

Kimliğimizi kaybettiğimizde en yakın polis merkezine giderek beyanda bulunmalıyız.

Bağlı bulunduğumuz ilçe nüfus müdürlüğüne giderek yeni kimlik çıkartmalıyız.

Kaybolan kimliğimizle işlem yapıldı ise ne yapmalıyız

Kaybolan kimliğimizle bir başka sahte kimlik üretildiğini keşfettiğimizde Cumhuriyet savcılığına gidip suç duyurusunda bulunmalıyız.

keşfettiğimizde Cumhuriyet savcılığına gidip suç duyurusunda bulunmalıyız. Özellikle bankacılık işlemlerine ihtiyaç ve tüketici kredisi alınıp alınmadığı araştırılmalı. Bankadan kredi kullanıldı ise bankanın da yasal sorumlu olduğu unutulmamalı.

Kimliğini kaybeden biri nasıl tedbir almalı

e-Devlet'ten hakkımızda açılmış dava, icra dosyası var mı bakılmalı.

Muhtarlıklara gidilmeli. Tebligatlar ev adresine geliyor, evde yoksanız muhtarlıklara bırakılıyor. Muhtara bırakıldığında evrak size tebliğ edilmiş olarak kabul ediliyor.

Adımıza kayıtlı bir taşıt ve trafik para cezası var mı diye bakılmalı.

Bilgimiz dışında şirket ortaklığımız varsa ne yapılmalı