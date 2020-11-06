Kayıt dışı istihdamı azaltmak için spor 'meslek' olacak

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında spor, yapılacak düzenleme ve denetimlerle bir iş kolu ve meslek haline getirilecek.

Sporun, bir iş kolu ve meslek haline getirilmesi amacıyla 2021 yılında spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımlarının belirlenmesi planlanıyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMA KARŞI BİR DİZİ ÖNLEM KAPSAMINDA

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, hükümet yüzde 30'lar seviyesinde bulunan kayıt dışı istihdama karşı bir dizi önlem uygulayacak. Bunlardan biri de sporun bir iş kolu ve meslek haline getirilerek, bu alandaki kayıt dışı istihdamın önlenmesi olacak.

SPOR SEKTÖRÜNDE MESLEKİ YETERLİLİKLER VE ALT MESLEK TANIMLARI BELİRLENECEK

Bu amaçla, spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları belirlenecek ve sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecek.

Ayrıca, antrenörlüğe ilişkin eğitimler, mevzuat, yöntemler, eğitim sonrası sınav ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlenecek ve antrenörlüğün niteliği artırılacak.

Antrenörlükte temel dersler, uzaktan eğitim modeliyle verilecek. Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporcuların sakatlıklarını asgariye indirmek, il spor merkezleri, özel spor salonları ile spor kulüplerinde görev yapmak üzere spor masörü yetiştirme kursları düzenlenecek.

Sporcuların performans ve biyomotor yetilerinin geliştirilmesi ve takip edilmesi konusunda görev alacak kondisyonerlerin yetiştirilmesi amacıyla spor kondisyoneri yetiştirme kursları verilecek.

SAHTE BELGEYLE DAHA ETKİN MÜCADELE HEDEFİ

Sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2019 yılında yüzde 85 düzeyine ulaştı. Bu oran yapılacak diğer çalışmalarla daha da yükseltilecek.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında diğer alanlarda da bazı çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda, fiili denetimlerin yanı sıra veri tabanlarının iyileştirilmesi, bilgi teknolojilerinden yararlanılması ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik faaliyetlere devam edilmesi planlanıyor. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflık artırılacak ve vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Böylece Gelir İdaresinin kurumsal kapasitesi artırılarak, kayıt dışı ekonomiyle yaygın ve yoğun vergi denetimleri sağlanarak mücadele sürdürülecek. Ayrıca, e-Fatura ve e- Defter uygulamaları sistemsel olarak geliştirilerek, sahte belgeyle daha etkin mücadele edilecek.

e-Belge uygulamalarına kayıtlı mükelleflerin ciro büyüklükleri ve mükellefiyet türleri de dikkate alınarak 2021 yılından itibaren düzenleyecekleri belgelerle, TÜİK tarafından belirlenen standart ürün kodu, standart birim ve standart miktar bilgilerinin de zorunlu olarak kullanımı sağlanacak.

İNŞAAT VE TURİZM SEKTÖRLERİNE YAPISAL DÜZENLEME GELİYOR

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.

Bu amaçla kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat ve turizm sektörleriyle küçük ölçekli işletmelere yönelik kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Bu sektörlere yönelik 2021 yılında risk analizleri yapılarak denetim ve rehberlik faaliyetleri planlanacak.

MESLEK BİRLİKLERİ DEVREYE GİRİYOR

Küçük ölçekli işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapılarak, belirlenen illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilecek.