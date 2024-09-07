Kayıt dışılık RADAR'a, sahte belge yapay zekaya takılacak OVP'de kayıt dışılıkla mücadele yöntemleri "Kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinlik" başlığında madde madde sıralandı.

Özel Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), yeni dönemde kayıt dışılıkla daha etkin bir mücadele ve denetimlerde etkinlik öngörüyor.

Buna göre, kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülecek, kurumsallaşmayı, verimliliği ve rekabet gücünü artırarak ekonominin daha sağlıklı, istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümesi sağlanacak, denetimlerde etkinlik artırılacak.

Vergide kayıp ve kaçağın önlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) ve yapay zekadan etkin bir şekilde yararlanacak.

YENİ DÖNEMDE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELERE ÖNE ÇIKAN MADDELER

-Kayıt dışılıkla mücadele, teknolojik imkanlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecek.

-Kayıt dışılığı azaltmaya yönelik denetim faaliyetlerine ve tahsilatta etkinliğin artırılmasına devam edilecek.

-Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak.

VERGİ KAÇAĞINI ÖNLEMEK İÇİN RİSKLER TESPİT EDİLEREK TEDBİR ALINACAK

-Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi, vergide adaletin sağlanması, vergiye gönüllü uyumun desteklenmesi amacıyla ileri analiz teknikleri ve araçları kullanılarak ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskler tespit edilecek ve önleyici veya sınırlandırıcı tedbirler alınması amacıyla kurumsal koordinasyon sağlanacak.

-Makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesine ve vergi türleri bazında vergi açığı hesaplanmasına, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin politika destekleyici analizlerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

RADAR SİSTEMİ DEVREYE SOKULACAK

-Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak uygulamalar geliştirilecek. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi; mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecektir.

YAPAY ZEKA SAHTE BELGEYİ YAKALAMAK İÇİN GÖREV BAŞINDA

-Vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik yapay zekA imkAnlarından yararlanmak suretiyle vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek.

-Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden daha etkin yararlanılacak.

DENETİMLER ARTIRILACAK

-Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesi sağlanacak, bu suretle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu teşvik edilecek ve vergisel risk unsurlarının, dijital takip ve risk yaklaşımı ile izlenmesine devam edilecek.