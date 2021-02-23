Kayseri, 2021 Ahi Evran Yılı'nı Esnaf Müzesi ile taçlandırıyor

2021'in Ahi Evran Yılı olarak kabul edilmesinin ardından yapılan yapılan çalışmalara Kayseri de katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Büyükkılıç, "Ahilik Kültürü’ne her zamankinden ahilik kültürü’ne her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız.” diyerek 2021 Ahi Evran Yılının Esnaf Müzesi ile taçlandırılacağını aktardı.

“KAYSERİ, 6 BİN YILLIK TİCARİ GEÇMİŞE SAHİP”

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan etmesine yönelik kararın 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip Kayseri’de memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, “Kayseri, Ahiliğin beşiğidir. Esnaflarımız Ahi düsturu ile yetişmiş, Ahilik kültürünü de her dönem yaşatmaya devam etmiştir.” dedi.

AHİLİĞİN TOHUMLARI KAYSERİ’DE ATILDI

Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu olmasına büyük katkı veren Ahiliğin tohumlarının Kayseri’de ekildiğini, Ahi Evran’ın bugün “Esnaf Müzesi” olarak hizmet veren bina ve mahallede debbağlık yaparken Evhaüddin Kirmani Hazretleri’nin kızı Fatma Bacı ile evlendiğini ve ‘Bacıyan-ı Rum’un temellerini de Kayseri’de attığını anlattı.

AHİEVRAN ESNAF VE SANATKÂRLAR MÜZESİ YENİLENMESİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPACAK

2021 yılı projeleri kapsamında Kayseri’de esnaflığı ve sanatkârlığı yaşatmak adına Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Ahievran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi yenilenmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını vurgulayan Büyükkılıç, Ahi Evran’ın Kayseri için önemini şöyle açıkladı:

“AHİ EVRAN, ERZURUM’DAN KAYSERİ’YE GELDİ”

“13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da kurulan Ahilik Teşkilatı, halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Erzurum’dan Kayseri’ye gelen Ahi Evran sosyo-ekonomik anlamda oluşturduğu ilkeler ile Kayseri’de kurup olgunlaştırdığı Ahilik Teşkilatı’nı, Tüm Anadolu’ya yaymıştır. Sadece Ahi Evran değil aynı zamanda kadınların da çalışma hayatında yer almasını sağlayan, ticareti, girişimciliği öğreten, Ahi Evran’ın hanımı Fatma Bacı da “Bacıyan-ı Rum” adıyla kadınlar arasında Ahilik prensibinin yayılması konusunda çok önemli ilke ve prensiplerin Kayseri’den başlayarak tüm Anadolu’ya yayılmasına zemin hazırlamıştır.

AHİLİĞİN BEŞİĞİ

Kayseri, Ahiliğin beşiğidir. Esnaflarımız Ahi düsturu ile yetişmiş, Ahilik kültürünü de her dönem yaşatmaya devam etmiştir. 2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız. Ahilik Kültürü’ne her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız.”

“SADECE ÜLKEMİZE DEĞİL DÜNYAYA MÂL OLMUŞ BİR ZENGİNLİĞİMİZ”

Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran’ın toplumu ve ticareti ayakta tutma anlamında Anadolu’yu adeta imar ettiğini belirterek, “Günümüzde sadece ülkemize değil dünyaya mâl olmuş bir zenginliğimizdir. Bu nedenle kısmen de olsa ona vefa borcumuzu ödemek ve onu daha da fazla anlamak adına 2021 yılının Ahi Evran Yılı ilan edilmesi çok anlamlıdır.” diye konuştu.